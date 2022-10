Exclusieve Disneywinkel in Hoogstraten: ‘Wat je niet in onze winkel vindt, gaan we halen in Disneyland’

Dikke wachtlijst bij opvang: ‘Konijnen worden als wegwerpdie­ren gezien, zo jammer!’

BAVEL - Alle hokken zijn bezet bij konijnenopvang K’nijn en Ko in Bavel. De opvang zit bomvol, er is zelfs een flinke wachtlijst. In coronatijd hadden mensen tijd voor een huisdier, nu niet meer. ,,Mensen zouden vooraf beter moeten nadenken over de aanschaf van een dier.”

18 oktober