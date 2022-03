Expo over straatintimidatie opent in Breda met waarschuwing: ‘Dit kan schokkend zijn’

BREDA - Op het Kasteelplein is de expositie ‘straatintimidatie in Breda’ geopend. Het is een tentoonstelling die best wel een beetje kan schuren. ‘Wat gebeurt er in onze stad? Dat laten we zien.’