Expositie en mini-documentaire jonge kunstenaar Mees van de Voren

Buitenlandse studenten

De documentaire duurt ongeveer 15 minuten en is gemaakt door Harry Whyte, Ewan Morton, Matheus Jantz Longhini, Sasà Sartori en Karl Killandi. Dit zijn vijf buitenlandse studenten, die in Breda en omgeving wonen. ,,Het gaat erover hoe ik als jonge kunstenaar probeer me op te werken binnen de kunstwereld. Ze hebben mij iets meer dan een maand gevolgd, geïnterviewd en gefilmd. Ik vertel onder meer over hoe het is om geen ‘echt’ diploma te hebben, over prestatiedruk en uiteraard over mijn werk.”