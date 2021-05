Fakkel landt tijdens reanimatie op onwel geworden man na NAC-NEC, agenten doen aangifte

eindexamen + video Examen in de kerk: ‘Te nerveus voor een schietge­bed­je’

21 mei BREDA - Was het moeilijk? Of viel het mee? Wij volgen de examens in de regio. Vandaag: natuur- en scheikunde bij de Nassau in Breda. De mavoleerlingen maakten het examen op een wel heel bijzondere plek: in de Sacramentskerk.