Familie doodgestoken Bredase Megan en verdachte zitten in gescheiden zalen in rechtbank

Het proces vindt plaats bij de kinderrechter. Dat gebeurt altijd achter gesloten deuren. Niemand mag erbij, ook pers niet. Wel werd vandaag duidelijk dat het moordonderzoek nog altijd loopt. Forensische sporen, zoals bijvoorbeeld dna-materiaal, bloed en vingerafdrukken, moeten nog worden onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).



Ook de verdachte zelf wordt nog onderzocht. Momenteel zit hij ter observatie in de justitiële jeugdinrichting Teylingereind in Sassenheim. Gedragsdeskundigen proberen daar te kijken naar wat voor persoon hij is. De jongen was een klasgenoot van Megan en had volgens vriendinnen van Megan een relatie met haar.



De zaak begon later dan gepland, omdat de verdachte te laat werd aangevoerd vanuit de kliniek. Op 21 januari gaat de zaak verder, weer achter gesloten deuren. Ook dan wordt nog niet inhoudelijk over de zaak gesproken. Het is niet bekend of er ook familie van de verdachte aanwezig is vandaag.