Familie slachtoffer zuuraanval 'gebroken' na levenslange straf

video Britse vrouw krijgt levenslang voor zuuraanval op ex-vriend uit Rijsbergen

12:55 LONDEN/RIJSBERGEN - Een vrouw is in Groot-Brittannië veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een zuuraanval op haar uit Rijsbergen afkomstige ex-vriend Mark van Dongen. Berlinah Wallace (48) komt na twaalf jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, bericht de BBC.