Festivaltickets zijn duurder dan ooit: zo veel kost een kaartje bij de grote Brabantse festivals

Vijfde klasse A 100e goal voor NVS-aanvaller Van Hoek: ‘Prachtig! Als kind van de club’

De topper tussen OVV’67 en NVS heeft geen winnaar opgeleverd. Al zal NVS-aanvaller Rik van Hoek daar anders over denken. De aanvaller van NVS scoorde op de valreep de gelijkmaker en behoedde zijn team voor een nederlaag. Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom Van Hoek vandaag waarschijnlijk een biertje opentrekt. Het was namelijk zijn honderdste goal in het eerste van NVS.

5 februari