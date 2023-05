Fiets op verkeerde plek gestald? Breda ziet het twee weken door de vingers: ‘De regels zijn wat weggezakt’

Medeoprich­ter motorclub Kings Syndicate opgepakt voor mensenhan­del in Suriname

ESSEN/PARAMARIBO - In Suriname is afgelopen weekeinde een 40-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Hij zou buitenlandse vrouwen tot prostitutie hebben gedwongen in nachtclubs in Paramaribo, waar ze dachten te gaan werken als danseressen.