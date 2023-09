Fietser aangereden op oversteekplaats in Breda, gewond naar ziekenhuis

gastschrijver Rood glazen, piramide­vor­mig driehoekje: ‘Daar paste mijn plas niet in’

BREDA - Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.