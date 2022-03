Fietser gewond door botsing met auto in Breda

Fietsster gewond naar ziekenhuis na botsing met auto in Breda

BREDA - Bij een ongeval op de kruising van de Tilman Suysstraat en de Bernard de Wildestraat in Breda is maandagmiddag een fietsster gewond geraakt. Ze is ter plaatse verzorgd in de ambulance en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

21 maart