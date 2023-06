Files en sluipverkeer door afgesloten Haringvlietbrug: 'Ga gewoon lekker in Brabant werken’

indebuurt.nl Van moeilijke periode naar finale Miss Teen of the Nether­lands: Bavelse Anouck kreeg het voor elkaar

Het leven kan snel veranderen. Een jaar geleden had Anouck van Heerden (17) uit Bavel nog nooit modellenwerk gedaan en nu staat ze in de finale van de Nederlandse Miss Teen of the Netherlands-verkiezingen. Haar opmars is bijzonder, omdat ze twee jaar geleden nog diep in de put zat. “Ik kon mezelf er niet eens toe zetten om mijn haar te borstelen.”