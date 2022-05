Flinke brand in flatgebouw Breda, twee appartementen beschadigd

met video Man (24) op hoofd geslagen met vuurwapen bij straatroof in Breda

BREDA - Bij een straatroof in Breda is een 24-jarige man zaterdagavond op zijn hoofd geslagen met een vuurwapen. Dat gebeurde rond 22.20 uur in de Roerstraat, een kleine zijstraat van de Scheldestraat.

