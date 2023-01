Foto van geel-blauw verlichte Grote Kerk tijdens carnaval maakt kans op Zilveren Camera

BREDA - Eigenlijk was Ron Magielse al op weg naar huis nadat hij in de Bredase binnenstad foto's van het carnavalsfeest had gemaakt. Maar toen hij een volle Visserstraat zag, besloot hij nog één foto te maken. Het levert hem nu een nominatie voor de Zilveren Camera 2022 op.

Magielse (57) was die carnavalszaterdag in februari vorig jaar de stad in getogen om sfeerfoto's te maken in opdracht van BN DeStem. Hij had ook de Grote Kerk al gefotografeerd. Die was toen blauw-geel verlicht uit solidariteit met Oekraïne, waar Rusland enkele dagen eerder was binnengevallen.

Dak Barones

,,Ik liep de stad uit en kwam langs de Visserstraat met veel feestvierders. Ik zag mooie kleuren en mooi licht en bedacht dat ik misschien een combinatie met de verlichte kerk kon maken”, vertelt Magielse. Hij wist ook precies waar hij dat kon doen, want hij had al vaker foto's gemaakt vanaf het dak van parkeergarage De Barones. ,,Via de ingang aan Nieuwstraat ben ik met de trap naar boven gegaan en daar heb ik de foto gemaakt.”

Deze week werd bekend dat zijn foto genomineerd is voor de Zilveren Camera, de meest prestigieuze prijs voor fotojournalistiek in Nederland. De foto is met twee andere uitgekozen voor de categorie ‘regionaal nieuws'. Zo zijn er ook categorieën als 'politiek’ en ‘sport’. Elke categorie krijgt één winnaar en daar wordt weer een overall-winnaar uit gekozen. Op 10 februari wordt bekend wie in de prijzen vallen.

Tweede prijs

Magielse die sinds 1991 beroepsfotograaf is en sinds 2005 onder andere ook voor BN DeStem werkt, werd een keer eerder (in 2007) genomineerd voor de Zilveren Camera. Hij kreeg toen de tweede prijs in de categorie 'dagelijks nieuws’ met een serie foto's van zijn vriendin over een periode van een jaar toen bij haar borstkanker was geconstateerd.

Meer foto's van Ron Magielse zijn te vinden op zijn eigen website. Daar is ook informatie te vinden over fotoboek Voetvolk dat hij in 2019 uitbracht.