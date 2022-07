Fransman (23) met 53.000 euro op zak aangehouden bij Hazeldonk

De politie deed vrijdagochtend een verkeerscontrole bij de grensovergang. De Fransman reed in een Frans voertuig en werd door de politie langs de kant gezet. De bestuurder keek volgens de politie versuft uit zijn ogen. Bij de man is een speekseltest afgenomen. Daaruit bleek dat hij onder invloed was van verdovende middelen. Het voertuig werd daarna doorzocht. Agenten vonden ruim 53.000 euro in het voertuig. De politie verdenkt de Fransman van witwassen van dat geld.