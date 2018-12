Gault&Millau snapt ‘niets’ van kritiek restaurant in Willemstad: ‘inspecteur heeft wél roodbaars gegeten’

En Toen Albert van de Poel: fout in de oorlog of ook maar een mens van vlees en bloed?

11:30 Was Albert van de Poel fout tijdens de Tweede Wereldoorlog? Of zat de hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, een voorganger van BN DeStem, in die zwarte periode misschien toch aan de goede kant? Wat bewoog deze zwijgzame, afstandelijke man, die zich in eerste instantie makkelijk liet plooien naar de wensen van de Duitsers, maar die ruim een jaar na de inval van de nazi’s terechtkwam in het concentratiekamp Neuengamme?