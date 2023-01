Gedetineerde Den Hey-Acker vervolgd voor moord én driemaal poging tot moord

Veelbespro­ken weekendbus azc Gilze blijft rijden, maar tussen­stops na Rijen geschrapt

GILZE - De veelbesproken weekendbus lijn 130 rijdt vanaf het weekend van 14 en 15 januari volgens een nieuwe dienstregeling. De busroute vanaf het azc in Gilze stopt in de weekenden niet langer tussen het treinstation in Rijen en de eindbestemming in Breda.

