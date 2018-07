Gedrum boven Breda blijkt vliegende Golden Earring-drummer

Ad (Ballon) Haarhuis en Cesar Zuiderwijk, die een tweede huis heeft in Baarle-Nassau, zijn bekenden van elkaar. ,,De afgelopen acht jaar heeft Cesar al zeker een keer of zes met ons gevaren, meestal neemt hij dan drums mee'', vertelt ballonvaarder Haarhuis.



En dus zagen en hoorden gisteravond mensen in en rond Breda een vrolijke bende over hun terras of achtertuin varen in een ballon van krant BN DeStem.

2000 drummers aan zee

Van het bijzondere feestje zijn filmpjes gemaakt. Die dienen ter promotie van Four Seasons – 2000 drummers aan zee, een spektakel dat op zondag 9 september gehouden wordt op het strand van Scheveningen. Het is een vervolg op 1000 drummers aan de Maas, dat Zuiderwijk in 1992 in Rotterdam organiseerde. Het is meteen ook een recordpoging, met zoveel mogelijk drummers tegelijk optreden.

Live On The Beach

2000 drummers aan zee komt mede tot stand in het kader van Feest Aan Zee, een jaar lang festiviteiten vanwege de viering 200 jaar badplaats Scheveningen/Den Haag en popfestival Live On The Beach. Drie dagen eerder, op 6 september treedt Golden Earring op het Scheveningse strand op, een dag later is de beurt aan Anouk, die net als de van origine Haagse Earring een thuiswedstrijd speelt.