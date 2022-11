Geef je over aan Dick Verdults kunstpandemonium in Club Solo

Van ongezelli­ge woning tot droomhuis: vrienden van Paul schieten te hulp met kwasten en hamers

PRINSENBEEK - ,,Ik ben bijzonder trots op mijn huis”, zegt Paul den Boer (48) uit Prinsenbeek. En daar heeft hij alle reden toe. Want het was een tijd geheel anders. ,,Wonen in een te koud huis, met gestripte muren is niet zo heel erg gezellig.”

23 november