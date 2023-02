Geen beste pot van Gesta, maar het scoort wel vijf keer: ‘Als trainer heb je dan weinig te klagen’

met video Vaten drugsafval gedumpt in hartje Bavel

BAVEL - Nu eens een keer niet in het buitengebied, in een bos, maar middenin een dorp. Vrijdagochtend vroeg is op het parkeerterrein aan de Lange Vore in Bavel gedumpt drugsafval gevonden. Vlakbij twee basisscholen.

