Geen bewijs dat 99 jaar oud Bredaas pand vroeger meer kamers had

Geen huurcontract

Belangrijkste conclusie van de Raad is dat de vastgoedeigenaren niet keihard hebben bewezen dat het pand al dertig à veertig jaar is opgesplitst. Eerder tijdens de rechtszaak bleek al dat er geen document, of huurcontract van voor 2008 meer te vinden is. Die hebben de vorige eigenaren allemaal vernietigd. Kortom, enig aannemelijk bewijs dat het in 1923 gebouwde pand al decennia lang in drie woningen is opgedeeld, ontbreekt.