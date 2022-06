Geen spoor, maar supersnelle (elektrische) bussen op traject Breda-Utrecht, wel pas vanaf 2030

Stedelijk Museum Breda haalt oud schilderij waarop het kasteel van Breda te zien is binnen via tip

BREDA - Op basis van een tip heeft het Stedelijk Museum Breda een bijzonder schilderij op de kop weten te tikken. Het is een werk uit de zeventiende eeuw waarop het kasteel van Breda is afgebeeld. Dat is behoorlijk zeldzaam.

22 juni