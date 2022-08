Geen treinen tussen Breda en Gilze-Rijen door aanrijding op het spoor

50 jaar na de mistramp Ambulance is bijna rijdend ziekenhuis: ‘Onvoor­stel­baar hoe hulpverle­ners bij mistramp in 1972 moesten werken’

PRINSENBEEK - Het is in deze tijd niet voor te stellen. Eén eenzame ambulancebroeder die aankomt bij zo’n grote mistramp als in 1972 bij Prinsenbeek, donderdag precies vijftig jaar geleden. Daarbij vielen destijds dertien doden en tientallen (zwaar)gewonden.

25 augustus