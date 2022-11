Geen uitsupporters bij duels tussen NAC en Willem II

De winter komt er aan in zusterstad Lviv, maar hulp uit Breda aan Oekraïne droogt op

BREDA - De hulp van Breda aan Oekraïne droogt op. Nadat de Russen in februari het land binnenvielen, doken er meteen tientallen steuninitiatieven op. Intussen is daar nog maar zo’n twintig procent van over.

19 november