Geen wilde feesten, maar braaf borrelen tijdens introweek Breda: ‘Dit past beter bij ons’

Flitsbezor­ger Flink krijgt in Breda monopolie na vertrek concurrent Getir

BREDA - Boodschappendienst Flink is na volgende maand nog de enige flitsbezorger die actief is in Breda. Dinsdag werd bekend dat concurrent Getir stopt in verschillende steden, waaronder Breda. Een jaar geleden hield Gorillas er al mee op in de stad.