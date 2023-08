Gegenpressing | Hyballa's legpuzzel, NAC moet Vet klonen en spitsenoverschot

Oud-burgemees­ter Ed Nijpels legt Breda langs de meetlat: van ‘drie keer niks’ tot ‘fantasti­sche plek’

BREDA - Dertig jaar geleden was Ed Nijpels burgemeester van Breda. Het was de tijd waarin diverse grote ontwikkelingen in gang werden gezet. Op verzoek van BN DeStem komt hij een kijkje nemen om te zien hoe het nu met de stad gaat. ,,Dit had de Ramblas van Breda kunnen zijn.”