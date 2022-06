Gekantelde aanhanger met auto op A27 bij Breda, weg weer vrij

Zakkenrol­lers in Breda vooral uit op sieraden van ouderen: ‘Ze werken vaak in groepjes samen’

BREDA - Net als in andere steden, is ook in Breda het aantal meldingen van zakkenrollerij dit voorjaar flink gestegen. Groepjes zakkenrollers hebben het in de Baroniestad vooral gemunt op ouderen met sieraden. ,,Ze knoeien opzettelijk een drankje over iemand heen, om die persoon vervolgens te beroven.”

25 juni