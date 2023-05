Genieten in geel, groen, rood en bruin en soms een glaasje wit of rosé

Ex-kok weer voor rechter om aanranding: ‘Van de zotte dat hij z’n handen niet kan thuishou­den’

De 33-jarige kok William M. uit Geertruidenberg zou een serveerster in restaurant Suikerkist in Breda meermaals hebben aangerand door haar borsten en billen te betasten, haar benen uit elkaar te duwen en te strelen. Kort daarvoor had hij al zijn congé gekregen als chef-kok in een grand café in Made. Ook daar kon hij zijn handen niet thuishouden.