Net als Tigo speuren scholieren de stad af naar laatste schoolspul­len: ‘Maar agenda’s zijn niet meer nodig’

BREDA - Als de geodriehoek over de toonbank vliegt, weet je: de scholen staan op het punt van beginnen. Scholieren zoeken in de binnenstad van Breda naar de laatste spullen die ze nodig hebben voor de eerste schooldag. ,,De Max Verstappen-agenda leidde me vorig jaar te veel af.”