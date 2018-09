Gestolen Bredase bus terecht na achtervolging in Duitsland: 'Net een film'

,,Ik ben er nog steeds van onder de indruk. Het was net een film'', zegt Maarten Bakx van Glasservice Brabant in Breda over de diefstal van een bedrijfsbus, die na een achtervolging op de Duitse autobahn terecht is. ,,Ik kon de achtervolging via de telefoon live volgen.''

De bus, een Mercedes Sprinter, werd gisteravond na elven gestolen bij een monteur van Glasservice Brabant, nadat die laat thuis was gekomen van een melding. ,,De monteur belde me vanmorgen dat de bus gestolen was'', vertelt Bakx. ,,Ik heb meteen de politie gebeld en het routesysteem (een gps-systeem dat in de bus is gemonteerd) gecontroleerd. Daarop was de bus vanaf acht minuten over elf gisteravond niet meer te zien.''



Het bedrijf ging er al min of meer van uit dat de bus als verloren kon worden beschouwd, toen er een telefoontje binnenkwam van een Nederlander die op dat moment op de A2 in Duitsland reed, ter hoogte van Dortmund. De Nederlander vroeg of de firma misschien aan het werk was in Duitsland.



,,Hij zag een bus rijden met onze bedrijfsnaam, exportkentekens, een ladder op het dak en glasplaten aan de zijkant. Die glasplaten waren oud glas van de klus van gisteren.''

Quote Ik reed voorbij, keek in de spiegel en wist: dit klopt niet Didamse ondernemer

Exportplaten

,,Ik verkoop zelf ook regelmatig busjes en auto's en rijd vaak door Duitsland'', vertelt de Nederlander, een ondernemer uit Didam. ,,Op de een of andere manier dacht ik bij mezelf: hoe kan het nou dat dat busje hier rijdt met glasplaten aan de zijkant, een ladder op het dak en exportplaten? Ik reed voorbij, keek in de spiegel en wist: dit klopt niet, ik ga dat bedrijf eens bellen.''



De Didammer belde naar Glasservice Brabant om zijn vermoedens bevestigd te krijgen: de bus was inderdaad gestolen. Hij besloot de Sprinter te volgen en de politie te bellen. Intussen was hem duidelijk dat er vóór de glasbus nog een busje reed. Toen een politieauto ter plaatse kwam, hield de Sprinter in, zodat de voorste bus kon ontsnappen.

Quote Ik vroeg toestem­ming aan de politie om de glasbus te blijven volgen, maar hoorde niets. Toen dacht ik: bekijk het maar, en ben ik gewoon achter die bus aan gegaan Didamse ondernemer

,,De politie zette de achtervolging in op de voorste bus. Ik had al die tijd de politie aan de telefoon en op mijn andere telefoon - ik heb twee telefoons in de auto - het glasbedrijf, dat mee kon luisteren. Ik vroeg toestemming aan de politie om de glasbus te blijven volgen, maar hoorde niets. Toen dacht ik: bekijk het maar, en ben ik gewoon achter die glasbus aan gegaan. Ik heb er wel een half uur achteraan gereden voordat de politie kwam, maar uiteindelijk kwamen ze met vijf wagens.''



Een beetje overdreven, vond de politie zelf ook, zegt de Didammer achteraf. Hij lacht: ,,Het was eens wat anders dan ongelukken en bekeuringen, zeiden ze.''



Ter hoogte van Kamen kon de Sprinter uiteindelijk worden aangehouden en rekende de politie de bestuurder in op een parkeerplaats.

Quote Echt klasse om die auto te blijven volgen Mark Bakx, Glasservice Brabant

Klasse