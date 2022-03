Gevluchte topmusici uit Oekraïne treden op in Oosterhout en Breda

BREDA - Klassiek geschoolde topmuzikanten die uit Oekraïne gevlucht zijn, treden deze week op in Oosterhout en Breda met een benefietconcert getiteld Prayer for Ukraine.

Twee uit Oekraïne gevluchte muzikanten hebben samen met een in Duitsland gevestigde Oekraïense pianist een gelegenheidstrio gevormd om benefietconcerten te houden voor hun land dat zwaar onder vuur ligt door de Russische invasie. Deze week treden ze op in Oosterhout en Breda.

Oorlog

Het trio Prayer for Ukraïne bestaat uit de in Odessa geboren sopraan Elena Kuzheleva, die vanwege de oorlog naar Frankrijk is gevlucht, violiste Myroslava Kotorovych uit Kiev die naar Duitsland is gevlucht en pianist Artem Yasynskyy uit Donetsk die al enige tijd in Duitsland woont.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Violiste Myroslava Kotorovych uit Kiev. © Prayer for Ukraine

Gevlucht

Om aandacht te vragen voor de verschrikkingen in hun land brengen de musici onder de titel Prayer for Ukraine een aantal bekende klassieke werken ten gehore. Zangeres Elena Kuzheleva was solist in het Odessa Philharmonisch Theater en werkt sinds 2015 met het Nationale Philharmonisch Okest van Oekraïne. Internationaal trad ze op in Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Rusland en Duitsland. Vanwege de oorlog verblijft zij nu met haar moeder in Frankrijk.

Violiste Myroslava Kotorovych was lid van Gidon Kremer’s kamerorkest Kremerata Baltica en solist en concertmeester van het nationaal kamerensemble Kievsolisten. Myroslava is honoured artist van Oekraïne, associate professor aan de vioolafdeling van de Nationale Muziek Academie van Oekraïne P. I. Tchaikovsky en jurylid van nationale en internationale concoursen. Myroslava is met haar dochter gevlucht naar Duitsland.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Cincinnati World Piano Competition presents Artem Yasynsky, 2015 Gold Medalist & Audience Favorite performing at Weill Hall at Carnegie Hall. (Photo: www.JeffreyHolmes.com) © JeffreyHolmes.com

Hoogste

Pianist Artem Yasynskyy woont al een aantal jaren in Duitsland. Artem ging op zijn zevende naar een muziekopleiding voor getalenteerde kinderen. Na in 2010 met honour te zijn afgestudeerd aan de Prokofiev State Academy of Music vervolgde hij zijn opleiding bij prof. Patrick O’Byrne aan de Universiteit voor de Kunsten in Bremen. Hier haalde hij in 2018 de hoogste graad van pianist en doceert er sinds 2021. Artem trad op in grote concertzalen in Canada, USA, Australië, Japan, Zuid-Korea, Italië, Spanje, Griekenland, Noorwegen, Rusland en in Duitsland. In 2021 won hij de tweede en vijf andere prijzen bij de Sydney Internationale Pianocompetitie.

Vrijdag 1 april, 19.30 uur in De Bussel in Oosterhout in een dubbelprogramma met pianist Nicolas van Pouke.

zondag 3 april, 15.30 uur in de Protestantse Laurentiuskerk Duivelsbruglaan, Breda. Een deel van de opbrengst gaat naar Giro 555 Samen in actie voor Oekraïne.