Gezocht: jongeren die al jaren zoeken naar een woning in eigen dorp maar er niet tussenkomen

Onderne­mers­fonds Breda: ‘Eigen zonneweide voor histori­sche binnenstad om energie te besparen’

BREDA – Hoe kunnen we het energiegebruik van de Bredase ondernemers in de historische binnenstad, met slechte geïsoleerde panden, beperken en zo duurzaam mogelijk maken? Een van de mogelijkheden is een eigen zonneweide buiten de stad.

7:00