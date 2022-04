Gezocht: naam voor nieuwe sportcentrum aan de Terheijdenseweg

Breda plaatst speciale keet in Valkenberg om overlast in park te melden

BREDA - Handhavers, politie en gemeente willen in gesprek met omwonenden en bezoekers van het Valkenberg, zodat er een beter beeld ontstaat van de overlast die door hen wordt gevoeld. Bredanaars die hun ervaringen kwijt willen kunnen dat op donderdag 7 april doen in een speciale keet die in het stadspark wordt geplaatst.

