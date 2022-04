GGD-directeur over gezondheid van West-Brabander: 'Als we niks doen, dan wordt de kloof tussen arm en rijk vele malen groter’

Brabanders zijn te zwaar. Althans de helft kampt met overgewicht, zo bleek uit de Gezondheidsmonitor van de GGD’s die eind vorig jaar werd gepubliceerd. We bewegen te weinig, leven veelal een zittend bestaan, een deel van ons drinkt vaak te veel. De levensverwachting in goed ervaren gezondheid is in West-Brabant lager dan het gemiddelde in Nederland.