‘Gotta catch ’em all’ tijdens Pokémon ruilmiddag bij Game Mania in Breda

Niet om mee te spelen

De Pokémonkaarten zijn weer in de rage na uitgave van een zeer zeldzame set tijdens de coronapandemie. Sommige prentjes, zoals een alternative art kaart van Charizard, worden met gemak voor duizenden euro’s doorverkocht. Opvallend is dat vrijwel geen van de verzamelaars de Pokémon gebruikt om het kaartspel te spelen. Dit in tegenstelling tot andere populaire verzamelkaarten zoals Magic the Gathering en Yu Gi Oh . ,,Bij Pokémon gaat het echt om de kunstwerkjes op de kaarten en het ruilen onderling”, verklaart Roovers.

Iets wat Plazier overigens nooit zou doen, want daarvoor is de emotionele waarde te groot. Zo zit er achter elke bijzondere kaart wel een herinnering en is het ook een hobby die hem en zijn vriendin dichter bij elkaar brengt. Of Plazier als volwassen man niet wat te oud is voor dergelijk kinderspeelgoed? ,,Het is absoluut een guilty pleasure van me, maar ik schaam er niet voor. Iedereen mag mijn Pokémoncollectie zien, het is een deel van ons leven.”