Graafwerk bij Nieuwe Mark levert archeologische vondsten op

Wim Siegmund (85) overleden: rechtlijni­ge luis in de pels van ’t Ginneken is niet meer

BREDA - Het Ginneken is zijn voormalige luis in de pels verloren: Wim Siegmund is op 85-jarige leeftijd overleden. De afgelopen jaren was de geboren Groninger minder zichtbaar, maar er was een tijd dat er niets in het Ginneken kon gebeuren of Siegmund was erbij betrokken. Of hij had er in ieder geval een mening over.

9 november