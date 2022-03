Gratis mondkapjes en zelftests in Zundert

video+update Zeer grote brand boven winkel in centrum Breda, bewoners vluchten huis uit: ‘Wat stop ik in koffer?’

BREDA - Een zeer grote brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag gewoed in een bovenwoning aan de Wilhelminastraat 44 in Breda. Meerdere bewoners van naastgelegen appartementen moesten hun huis verlaten: ,,Het eerste dat ik pakte was een LP van de Beatles van mijn overleden vader”, zegt de geschrokken Alice Grijspeere.

