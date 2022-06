Gratis optreden en dan met de pet rond voor ALS-onderzoek

Bandleider Bakkers, geboren in Oudenbosch en al jaren woonachtig in het Bredase Tuinzigt, liep al langer met het idee rond. ,,Aanvankelijk was het plan om dit te doen voor het Daniël den Hoed Fonds, dat geld inzamelt voor kankeronderzoek. Dat had te maken met het feit dat ik zelf kanker heb gehad , achter op mijn tong.”

George Kooymans

De plannen veranderden toen Bakkers hoorde dat zijn goede vriend George Kooymans van de Golden Earring ALS heeft. Bakkers stond ruim 40 jaar geleden met de band Kondoomz in het voorprogramma van de Earring. In de kleedkamer raakte hij aan de praat met Kooymans. Uit hun gezamenlijke liefde voor de fifties en rock-’n-roll kwam een hechte vriendschap voor het leven voort. ,,Toen George ALS kreeg, dacht ik: kanker is niet in alle gevallen dodelijk. ALS wel. Daarom heb ik mijn plan verlegd.”

Fatsoenlijk podium

Bakkers & De Grensgevallen stellen wel enige eisen aan de optredens. ,,We gaan niet naar elk tuinfeestje om voor wat dronken mensen op te treden, die vervolgens hun portemonnee niet willen trekken. We willen enige structuur aanbrengen. Zo moet er wel een beetje fatsoenlijk podium zijn en het zou mooi zijn als de organisator of kroegbaas het goede voorbeeld geeft door zelf ook een bedrag te doneren.”

Jack Bakkers & De Grensgevallen bestaat sinds 2007 en heeft diverse bezettingen gehad. De band speelt Americana, Bakkers zingt eigen teksten in zijn moerstaal. Wie geïnteresseerd is in een optreden kan zich via Facebook (messenger) melden bij Jack Bakkers.