Groen Wit schrijft geschiedenis en wint de beker na zenuwslopende strafschoppenserie

Turkse gemeen­schap viert drie dagen feest bij nieuwe moskee: ‘Eindelijk een eigen ruimte voor vrouwen’

BREDA - Met een eigen ruimte voor vrouwen en een ontmoetingsplek voor jongeren is de nieuwe moskee in Breda-Noord de trots van de Turkse gemeenschap. Tijd om zich aan de wijk en de regio te presenteren. Het is er drie dagen feest.