Grootschalige inzamelingsactie voor Oekraïne in Breda

,,Met Breda Maakt Mij Blij hadden we de behoefte om iets te doen voor Oekraïne, maar wisten niet zo goed hoe, meldt Thibaud van der Steen. ,,Via wethouder Boaz Adank heb ik de gemeente gevraagd of we hierin misschien samen zouden kunnen optrekken. Het bleek dat bij de gemeente hetzelfde idee leefde. Burgemeester Paul Depla had net contact gehad met zijn collega in Wroclaw, die zei dat hulp zeer welkom is.” In Wroclaw komen dagelijks duizenden vluchtelingen uit Oekraïne aan.