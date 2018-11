Grote controle van pakketbezorgers die mogelijk drugs vervoeren in Breda

Met de controle wil de politie meer zicht krijgen op deze branche, waarover nu nog weinig bekend is. Het gaat dan om het vervoer van drugs of gestolen goederen, naast zaken waar dit soort grootscheepse controles zich altijd op richt, zoals openstaande boetes, belastingschulden, gevangenisstraffen en de technische staat van het voertuig. ,,We richten ons op bepaalde doelgroepen zoals pakketbezorgers en dure auto’s met jonge bestuurders. Met name bij koeriersdiensten gebeuren nogal eens zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, naast pakketjes worden soms ook drugs vervoerd’’, stelt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.



Het is de eerste keer dat de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant pakketbezorgers onder de loep neemt. Ook personenauto's waar iets mis mee is of die geregistreerd staan, worden aan de kant gezet. De controles worden onder meer uitgevoerd op het terrein voor de Makro en op een parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion.



De eerste vangst is al gedaan, want een man die nog 21 dagen celstraf had openstaan liep bij de Makro tegen de lamp. Ook zijn er mensen gepakt met een openstaande belastingschuld. Eén persoon zat dronken achter het stuur.



Het blijft niet bij deze controle. ,,De donkere dagen komen er weer aan en dus voeren we dit soort controles vaker uit. De komende tijd zullen er dan ook nog meer volgen’’, aldus Uytdehage.



De controle zal waarschijnlijk tot 22.00 uur duren.