Grote Kerk rolt rode loper uit voor Vuelta: ‘Met een zakje zand op de graven, is het moeilijk struikelen’

,,Dit is niet goed.” In de Grote Kerk in Breda kijkt beheerder Jeffrey Steinfort donderdagochtend bedenkelijk naar de enorme rode loper die zojuist is uitgerold. Vanaf de achteringang aan de Reigerstraat strekt die zich uit tot aan de grote entree aan het Kerkplein. ,,Moet je zien”, trapt hij op een stukje tapijt. ,,Hier ligt een graf onder. Het is veel te hobbelig. Stel dat er straks een renner over struikelt.” Niet ondenkbaar. ,,Het overkwam jou net ook”, knikt hij naar Marieke Wiegel, directeur van de stichting Grote Kerk.