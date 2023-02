Grote Optocht trekt weer veel bekijks in ut Kielegat: ‘Kijken naar de optocht is net als TikTok’

Dit moet je weten over carnaval in ut Kielegat 2023

KIELEGAT (BREDA) - Ut Kielegat is er weer klaar voor. Na twee bijzondere edities vindt van vrijdag 17 tot en met dinsdag 22 februari 2023 eindelijk weer een carnaval plaats zoals we gewend zijn. Lees hier alles wat je moet weten over een bezoek aan carnavalsstad Breda.