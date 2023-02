Grote staking bussen Arriva en Hermes in Brabant: dit is wat we nu weten

Vierde klasse B BSC meedogen­loos voor voormalig assistent-trai­ner Ad Straver: ‘Moesten ons ook geen illusies maken’

SVC-trainer Ad Straver was drie jaar geleden nog assistent van Rick Schimmel die toen de selectie van BSC onder zijn hoede had. Maar zijn oude club had geen genade voor de interim-trainer van SVC en stuurde de blauw-witten met een 4-0 nederlaag naar huis.

5 februari