Haagse rijdt door na aanrijding in Breda

De stijl van Dijkhoff: van bloemenblouse naar elegant grijs

13:55 BREDA - Klaas Dijkhoff is de best geklede man van Nederland. Althans, dat vinden de 13.000 mensen die op de jaarlijkse wedstrijd van Esquire stemden. Zo is man die ooit in opzichtige bloemetjesbloezen de Bredase politiek betrad opeens een nationaal stijlicoon. Een blik op de kledingstijl van Dijkhoff.