Wat iedereen al vermoedde, lijkt na nieuw onderzoek dat naar buiten is gekomen, bewaarheid te worden. Dat het coronavirus juist in Brabant keihard kon toeslaan, heeft vrijwel zeker te maken met carnaval . ,,We mogen ervan uitgaan dat het feest op sommige plaatsen als een superspreader heeft gewerkt.‘’, zegt microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia.

Als op donderdag 27 februari, een paar dagen na carnaval, duidelijk wordt dat Joost Boons uit Loon op Zand de eerste Nederlander is bij wie besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd is voor microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia ziekenhuis direct duidelijk dat de 56-jarige ondernemer vermoedelijk niet echt de eerste is. ,,Ja de eerste bij wie het werd ontdekt. Maar dan weet je uit ervaring en met de kennis van de epidemiologie dat er vrijwel zeker meer mensen mee hebben rondgelopen.’’

Twee hadden al klachten voor carnaval

Dat blijkt inderdaad uit de jongste resultaten van een onderzoek onder medewerkers van de ziekenhuizen ETZ in Tilburg en Amphia in Breda dat net voor het weekend naar buiten kwam. Na een grondige analyse van 86 besmette werknemers blijkt dat 7 van hen al klachten hadden voordat op 27 februari het coronavirus werd vastgesteld bij Joost Boons, ‘patiënt nul’. Twee van hen hadden zelfs al klachten in de week voor carnaval klachten die leken op verkoudheid.

Hoesten en algehele malaise

Van de besmette ziekenhuismedewerkers klaagden de meesten over hoesten en een algeheel gevoel van malaise (76 procent), gevolgd door hoofdpijn (57 procent) en een loopneus (55 procent). Koorts had net iets meer dan de helft, en de benauwdheid die de ziekte zo berucht maakt, had maar 1 op de 3. Van de 86 hoefden er maar 2 in het ziekenhuis te worden opgenomen, waar ze herstelden.

Achterhaald

Nadat bij de ondernemer uit Loon op Zand corona was geconstateerd dacht het RIVM de ziekte nog te kunnen indammen door reizigers uit risicogebieden bij koorts snel te isoleren. Naar nu blijkt was dat idee toen al achterhaald door wat we nu weten. Hoe de eerste patiënten in de studie naar de 86 medewerkers van ETZ en Amphia het virus hebben opgelopen, is onduidelijk. ‘Kennelijk ging het virus voor carnaval al rond’, aldus Kluytmans.

Quote Hadden we carnaval niet door moeten laten gaan terwijl er op dat moment nog helemaal geen patienten waren. Dan had je de wereld over je heen gekregen Jan Kluytmans, Microbioloog Amphia

Met de wetenschap van nu was het wellicht beter geweest het carnaval af te gelasten, dat had in Brabant vrijwel zeker veel besmettingen en wellicht ook slachtoffers kunnen voorkomen. Maar dat vindt de microbioloog wijsheid achteraf ,,In de eerste weken dachten we nog: als je geen koorts hebt, ben je niet besmettelijk. Dat waren ook de richtlijnen zoals we die op dat moment van de WHO kregen. Pas later bleek dat wel het geval te zijn.‘’

,,Bovendien‘’, gaat Kluytmans verder, ,,wat zou er zijn gebeurd als we gezegd zouden hebben dat het carnaval niet door kon gaan, terwijl er op dat moment nog helemaal geen patiënten waren? Dan had je de wereld over je heen gekregen. We hebben tot nu toe op basis van de kennis en inzichten die er is in Nederland nog niet zo'n slechte koers gevaren.‘’

Gewone griep

Meer onderzoek moet de komende weken duidelijk maken wanneer het virus precies in Nederland zijn intrede deed en wat de rol van carnaval bij de verspreiding is geweest. Ook daar zal vrijwel zeker uit naar voren komen dat het feest als katalysator heeft gewerkt. Al was het alleen maar omdat in het verleden, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, bij iedere ‘gewone‘ griepgolf het aantal zieken in Brabant ook al hoger lag dan elders in Nederland.