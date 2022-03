Hardloopevent Urban Trail Breda trekt dwars door redactie BN DeStem

Verdachte (28) van plaatsen handgra­naat bij garage in Breda komt voorlopig vrij

BREDA - De 28-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in verband met het plaatsen van een handgranaat voor een garagebedrijf aan de Kleine Krogt in Breda komt vrij. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.

15 maart