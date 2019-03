Hartenkreet moeder na aanranding dochter: ‘Waar blijft die rechtszaak!’

,,Sophie* was een heel vrolijk, blij meisje. Maar na wat haar is overkomen, is ze veranderd in een bang wezentje. Ze loopt weg, heeft 's nachts paniekvallen, is moeilijk in de omgang. Een keer hebben we haar zelfs met een plastic zak over haar hoofd uit de wc moeten halen, zo bang was ze.’’



Moeder Chantal* zucht. Ze praat over haar ‘meisje‘, maar in werkelijkheid is haar dochter bijna 22. Sophie heeft het syndroom van Down en functioneert op het niveau van een 5-jarige. Al ruim een jaar staat het leven van de verstandelijk gehandicapte vrouw, Chantal en haar andere kinderen na een ingrijpende gebeurtenis volledig op zijn kop.