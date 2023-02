Haye krijgt kriebels van terugkeer in Breda: ‘NAC zit voor altijd in mijn hart en betekent heel veel voor mij’

Maaike (28) geeft interieur­ad­vies in hartje Breda: ‘Hij wil zwart, zij wit? Kies dan niet voor grijs’

BREDA - Buitenterras de Winterhaven aan de Haven is een ontwerp van haar hand. Nu opent Maaike Graafland de laagdrempelige Interieurbar in de Reigerstraat. ,,Er is behoefte aan korte interieuradviezen.”

4 februari