Het bewogen jaar van wielrenner Stef Clement: ‘Ik ben mezelf verloren in blinde ambitie’

Een Bredanaar in Utrecht. Dat is Stef Clement sinds hij wielrenner en echtgenoot af is. In de Domstad heeft hij in Nikki een nieuwe liefde gevonden. Hij is er wel nog op zoek naar een nieuw leven, nadat een blessure hem eind vorig jaar definitief uit koers haalde. ,,Thuis (in Made) had ik de echtscheiding wel zien aankomen. Dat ik geen nieuw contract kreeg bij de ploeg, dat zag ik niet aankomen. Ik had een heel goed seizoen gedraaid in 2017, was geblesseerd geraakt, dacht dat daar wel een oplossing voor was en ging bij mijn weten nog twee jaar fietsen”, zo geeft Clement aan hoe ‘in anderhalf jaar tijd alles in mijn leven veranderde’.