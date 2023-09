‘Het carillon van de Grote Kerk gaat rocken’: stadsbeiaardier viert 100 jaar Maassen met verzoeknummers

Exclusief verslag + video Yvon K. ontkent in alle toonaarden dat ze Chris Grinwis vermoordde met gif: ‘Ik wist niet eens om hoeveel geld het ging’

Vrijwel alles wat Yvon K. (64) deed of naliet rondom de dood van Chris Grinwis uit Halsteren, is vreemd en verdacht. Kil en emotieloos laveert ze door het spervuur van vragen van de rechters. Van alle scenario’s blijft er maar één over, concludeert het Openbaar Ministerie: ,,Zij heeft Grinwis door vergiftiging om het leven gebracht.” En het motief: geld.